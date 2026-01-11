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ProA: Bayer Giants Leverkusen vs. HAKRO Merlins Crailsheim

Bayer Giants Leverkusen
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Video-Livestream des Basketballspiels Bayer Giants Leverkusen vs. HAKRO Merlins Crailsheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 10.1.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @bayer-giants-leverkusen @hakromerlins

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Bayer Giants Leverkusen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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