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ProA: Bayer Giants Leverkusen vs. EPG Baskets Koblenz

Bayer Giants Leverkusen
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Video-Livestream des Basketballspiels Bayer Giants Leverkusen vs. EPG Baskets Koblenz aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 14.12.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @bayer-giants-leverkusen @epgbasketskoblenz

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Bayer Giants Leverkusen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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