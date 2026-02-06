ProA: Bayer Giants Leverkusen vs. GIESSEN 46ers Bayer Giants Leverkusen 06.02.26, 18:00 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Bayer Giants Leverkusen vs. GIESSEN 46ers aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 06.02.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @bayer-giants-leverkusen @giessen-46er **DAUERWERBESENDUNG** BasketballBayer Giants LeverkusenGIESSEN 46ersBARMER 2. Basketball BundesligaBayer Giants Leverkusen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.