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ProA: Bayer Giants Leverkusen vs. GIESSEN 46ers

Bayer Giants Leverkusen
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Video-Livestream des Basketballspiels Bayer Giants Leverkusen vs. GIESSEN 46ers aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 06.02.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @bayer-giants-leverkusen @giessen-46er

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Bayer Giants Leverkusen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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