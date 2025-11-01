ProA: BG Göttingen vs. HAKRO Merlins Crailsheim BG Göttingen 01.11.25, 17:15 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels BG Göttingen vs. HAKRO Merlins Crailsheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 01.11.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @hakromerlins @bg-goettingenBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABG GöttingenHAKRO Merlins CrailsheimBG Göttingen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.