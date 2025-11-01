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ProA: BG Göttingen vs. HAKRO Merlins Crailsheim

BG Göttingen
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Video-Livestream des Basketballspiels BG Göttingen vs. HAKRO Merlins Crailsheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 01.11.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @hakromerlins @bg-goettingen

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BG Göttingen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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