ProB Süd: TEAM EHINGEN URSPRING vs. BG Hessing Leitershofen TEAM EHINGEN URSPRING 12.04.25, 16:15 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels TEAM EHINGEN URSPRING vs. BG Hessing Leitershofen in der BARMER 2. Basketball Bundesliga I ProB Süd am 12.04.2025 #basketball #prob #probsued #barmer2basketballbundesliga @team-ehingen-urspring @bg-hessing-leitershofen @barmer-2-basketball-bundesliga-proaBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABG Hessing LeitershofenBARMER 2. Basketball BundesligaTEAM EHINGEN URSPRING ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.