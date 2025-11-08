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ProB Süd: BG Hessing Leitershofen vs. SV Fellbach Flashers

BG Hessing Leitershofen
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Video-Livestream des Basketballspiels BG Hessing Leitershofen vs. SV Fellbach Flashers aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 08.11.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#prob#barmer2basketballbundesliga @bg-hessing-leitershofen @sv-fellbach-flashers

BasketballBG Hessing LeitershofenSV Fellbach FlashersBARMER 2. Basketball Bundesliga
BG Hessing Leitershofen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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