ProB Süd: OrangeAcademy vs. SV Fellbach Flashers OrangeAcademy 12.12.25, 16:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels OrangeAcademy vs. SV Fellbach Flashers aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 12.12.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @orangeacademy @sv-fellbach-flashersBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAOrangeAcademySV Fellbach FlashersOrangeAcademy ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.