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ProB Süd: OrangeAcademy vs. SV Fellbach Flashers

OrangeAcademy
OrangeAcademy

Video-Livestream des Basketballspiels OrangeAcademy vs. SV Fellbach Flashers aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 12.12.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#prob#barmer2basketballbundesliga @orangeacademy @sv-fellbach-flashers

BasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAOrangeAcademySV Fellbach Flashers
OrangeAcademy ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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