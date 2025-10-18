ProB Süd: OrangeAcademy vs. SKYLINERS Juniors OrangeAcademy 18.10.25, 15:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels OrangeAcademy vs. SKYLINERS Juniors aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 18.10.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @orangeacademy @frankfurt-skyliners-juniorsBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAOrangeAcademySKYLINERS JuniorsOrangeAcademy ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.