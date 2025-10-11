ProB Süd : SKYLINERS Juniors vs. TSV Oberhaching Tropics SKYLINERS Juniors 11.10.25, 16:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels SKYLINERS Juniors vs. TSV Oberhaching Tropics aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 11.10.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @frankfurt-skyliners-juniors @tsv-oberhaching-tropicsBasketballSKYLINERS JuniorsTSV Oberhaching TropicsBARMER 2. Basketball BundesligaSKYLINERS Juniors ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.