ProB Süd: VR-Bank Würzburg Baskets Akademie vs. TSV Oberhaching Tropics VR-Bank Würzburg Baskets Akademie NBBL 01.11.25, 16:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels VR-Bank Würzburg Baskets Akademie vs. TSV Oberhaching Tropics aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 01.11.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @vr-bank-wuerzburg-baskets-akademie-nbbl @tsv-oberhaching-tropicBasketballVR-Bank Würzburg Baskets Akademie NBBLTSV Oberhaching TropicsBARMER 2. Basketball BundesligaVR-Bank Würzburg Baskets Akademie NBBL ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.