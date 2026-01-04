ProB Süd: CATL Basketball Löwen vs. VR-Bank Würzburg Baskets Akademie CATL Basketball Löwen 04.01.26, 15:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels CATL Basketball Löwen vs. VR-Bank Würzburg Baskets Akademie aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 04.01.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @catl-basketball-loewen @vr-bank-wuerzburg-baskets-akademie-nbblBasketballCATL Basketball LöwenVR-Bank Würzburg Baskets Akademie NBBLBARMER 2. Basketball BundesligaCATL Basketball Löwen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.