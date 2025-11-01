ProA: Artland Dragons vs. Paderborn Baskets Artland Dragons 01.11.25, 18:15 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Artland Dragons vs. Paderborn Baskets aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 01.11.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @artland-dragons @paderborn-basketsBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAArtland DragonsPaderborn BasketsArtland Dragons ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.