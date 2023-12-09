ProA: Artland Dragons vs. FRAPORT SKYLINERS Artland Dragons 09.12.23, 18:04 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Artland Dragons vs. FRAPORT SKYLINERS aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA vom 11. Spieltag am 09.12.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @artland-dragons @fraportskylinersBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAArtland DragonsSKYLINERSArtland Dragons ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.