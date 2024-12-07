ProA: Artland Dragons vs. Science City Jena Artland Dragons 07.12.24, 18:15 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Artland Dragons vs. Science City Jena aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 12. Spieltag am 07.12.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @artland-dragons @sc-jenaBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAArtland DragonsScience City JenaArtland Dragons ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.