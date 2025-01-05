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ProA: Science City Jena vs. EPG Guardians Koblenz

Science City Jena
Science City Jena

Video-Livestream des Basketballspiels Science City Jena vs. Dresden Titans aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 17. Spieltag am 05.01.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @sc-jena @dresden-titans

BasketballScience City JenaEPG Baskets KoblenzDresden Titans
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