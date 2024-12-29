ProA: EPG Guardians Koblenz vs. Artland Dragons EPG Baskets Koblenz 29.12.24, 15:44 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels EPG Guardians Koblenz vs. Artland Dragons aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 15. Spieltag am 29.12.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @epgbasketskoblenz @artland-dragonsBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAEPG Baskets KoblenzArtland DragonsEPG Baskets Koblenz ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.