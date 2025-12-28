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ProA: EPG Baskets Koblenz vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim

EPG Baskets Koblenz ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
EPG Baskets Koblenz
EPG Baskets Koblenz

28.12.25, 15:43 Uhr

Video-Livestream des BasketballspielsEPG Baskets Koblenz vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 28.12.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @epgbasketskoblenz @kreisbau-knights-kirchheim

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