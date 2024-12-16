ProA: EPG Guardians Koblenz vs. HAKRO Merlins Crailsheim EPG Baskets Koblenz 16.12.24, 18:06 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels EPG Guardians Koblenz vs. HAKRO Merlins Crailsheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 13. Spieltag am 16.12.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @epgbasketskoblenz @hakromerlinsBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAEPG Baskets KoblenzHAKRO Merlins CrailsheimEPG Baskets Koblenz ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.