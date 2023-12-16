ProA: EPG Baskets Koblenz vs. Artland Dragons EPG Baskets Koblenz 16.12.23, 18:14 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels EPG Baskets Koblenz vs. Artland Dragons aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA vom 12. Spieltag am 16.12.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @epg-baskets-koblenz @artland-dragonsBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAEPG Baskets KoblenzArtland DragonsEPG Baskets Koblenz ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.