ProA: Artland Dragons vs. Uni Baskets Münster Artland Dragons 26.09.25, 17:00 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Artland Dragons vs. Uni Baskets Münster aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 26.09.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @artland-dragons @uni-baskets-muensterBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAArtland DragonsUni Baskets MünsterArtland Dragons ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.