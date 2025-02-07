ProA: Artland Dragons vs. Uni Baskets Münster Artland Dragons 07.02.25, 18:15 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Artland Dragons vs. Uni Baskets Münster aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 22. Spieltag am 07.02.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @artland-dragons @uni-baskets-muensterBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAArtland DragonsUni Baskets MünsterArtland Dragons ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.