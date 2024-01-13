ProA: Artland Dragons vs. Medipolis SC Jena Artland Dragons 13.01.24, 18:12 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Artland Dragons vs. Medipolis SC Jena aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA vom 17. Spieltag am 13.01.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @artland-dragons @medipolisscBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAArtland DragonsScience City JenaArtland Dragons ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.