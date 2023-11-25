ProA: Artland Dragons vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim

Video-Livestream des Basketballspiels Artland Dragons vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA vom 9. Spieltag am 25.11.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @artland-dragons @kreisbau-knights-kirchheim