ProA: Artland Dragons vs. Rasta Vechta II Artland Dragons 14.10.23, 17:11 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Artland Dragons vs. Rasta Vechta II aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 3. Spieltag am 14.10.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @artland-dragons @rastavechtazweiBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAArtland DragonsRASTA Vechta IIArtland Dragons ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.