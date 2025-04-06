ProA: Artland Dragons vs. EPG Guardians Koblenz Artland Dragons 06.04.25, 16:43 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Artland Dragons vs. EPG Guardians Koblenz aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 31. Spieltag am 06.04.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @artland-dragons @epgbasketskoblenzBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAEPG Baskets KoblenzBARMER 2. Basketball BundesligaArtland Dragons ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.