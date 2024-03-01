ProA: Artland Dragons vs. Phoenix Hagen Artland Dragons 01.03.24, 18:15 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Artland Dragons vs. Phoenix Hagen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 24. Spieltag am 01.03.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @artland-dragons @phoenix-hagenBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAArtland DragonsPhoenix HagenArtland Dragons ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.