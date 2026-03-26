@tks49ers
Offizielles Profil der TKS49ers
Basketball
ProB Nord: SC Rist Wedel vs. TKS 49ers
SC Rist Wedel· 26.03.26, 18:52 Uhr
ProB Nord: Seawolves Academy vs TKS 49ers
Seawolves Academy· 07.03.26, 17:01 Uhr
ProB Nord: ETB Miners vs TKS 49ers
ETB Miners· 21.02.26, 18:15 Uhr
ProB Nord: BSW Sixers vs TKS 49ers
BSW Sixers· 08.02.26, 14:43 Uhr
ProB Nord: Iserlohn Kangaroos vs. TKS 49ers
Iserlohn Kangaroos· 24.01.26, 18:15 Uhr
ProB Nord: Itzehoe Eagles vs. TKS 49ers
Itzehoe Eagles· 10.01.26, 18:15 Uhr
ProB Nord: EN BASKETS Schwelm vs. TKS 49ers
EN Baskets Schwelm· 20.12.25, 18:15 Uhr
ProB Nord: LOK BERNAU vs. TKS 49ers
LOK BERNAU· 16.11.25, 15:45 Uhr
ProB Nord: TKS 49ers vs. BSW Sixers
TKS49ers· 14.11.25, 19:00 Uhr
ProB Nord: TKS 49ers vs. Iserlohn Kangaroos
TKS49ers· 09.11.25, 14:30 Uhr
ProB Nord: Dragons Rhöndorf vs. TKS 49ers
Dragons Rhöndorf· 02.11.25, 13:45 Uhr
ProB Nord: TKS 49ers vs. SC Rist Wedel
TKS49ers· 26.10.25, 14:40 Uhr
ProB Nord: Gartenzaun24 Baskets Paderborn vs. TKS 49ers
Paderborn Baskets· 26.10.24, 17:15 Uhr
ProB Nord 23/24: TKS49ers vs. Berlin Braves 2000
TKS49ers· 06.04.24, 17:12 Uhr
ProB Nord: RheinStars Köln vs. TKS 49ers
RheinStars Köln· 03.02.24, 14:45 Uhr