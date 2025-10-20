ProA: SBB Baskets Wolmirstedt vs. EPG Baskets Koblenz SBB Baskets Wolmirstedt 20.10.25, 17:15 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels SBB Baskets Wolmirstedt vs. EPG Baskets Koblenz aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 20.10.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @sbbbasketswolmirstedt @epgbasketskoblenzBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProASBB Baskets WolmirstedtEPG Baskets KoblenzSBB Baskets Wolmirstedt ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.