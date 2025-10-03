ProA: SBB Baskets Wolmirstedt vs. PS Karlsruhe LIONS SBB Baskets Wolmirstedt 03.10.25, 17:15 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels SBB Baskets Wolmirstedt vs. PS Karlsruhe LIONS aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 03.10.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @sbbbasketswolmirstedt @ps-karlsruhe-lionsBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProASBB Baskets WolmirstedtPS Karlsruhe LIONSSBB Baskets Wolmirstedt ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.