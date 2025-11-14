ProA: SBB Baskets Wolmirstedt vs. Nürnberg Falcons BC SBB Baskets Wolmirstedt 14.11.25, 18:16 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels SBB Baskets Wolmirstedt vs. Nürnberg Falcons BC aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 14.11.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @nuernberg-falcons-bc @sbbbasketswolmirstedtBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProASBB Baskets WolmirstedtNürnberg Falcons BCSBB Baskets Wolmirstedt ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.