ProA: Nürnberg Falcons BC vs. BBC Bayreuth Nürnberg Falcons BC 23.11.25, 14:00 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Nürnberg Falcons BC vs. BBC Bayreuth aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 23.11.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @nuernberg-falcons-bc @medikamente-per-klick-bayreuthBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProANürnberg Falcons BCMedikamente per Klick BayreuthNürnberg Falcons BC ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.