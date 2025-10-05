ProA: Nürnberg Falcons BC vs. Paderborn Baskets Nürnberg Falcons BC 05.10.25, 14:30 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Nürnberg Falcons BC vs. Paderborn Baskets aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 04.10.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @nuernberg-falcons-bc @paderborn-basketsBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProANürnberg Falcons BCPaderborn BasketsNürnberg Falcons BC ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.