ProA: Nürnberg Falcons BC vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim

14.10.23, 15:57 Uhr
Video-Livestream des Basketballspiels Nürnberg Falcons BC vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 3. Spieltag am 14.10.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @nuernberg-falcons-bc @kreisbau-knights-kirchheim
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