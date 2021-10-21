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"Wir sind zurück in der richtigen Spur" - Kurzinterview mit Roland Nyama

Nürnberg Falcons BC
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Vor dem Gastspiel bei @rastavechta  spricht Roland Nyama im Kurzinterview über den wichtigen Heimsieg gegen @team-ehingen-urspring  und blickt voraus auf die Partie im RASTA Dome an diesem Wochenende. Die Partie des 6. Spieltags in der @barmer-2-basketball-bundesliga  gibt es LIVE auf @sportdeutschlandtv

BasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProATEAM EHINGEN URSPRINGRASTA Vechta II

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