"Wir sind zurück in der richtigen Spur" - Kurzinterview mit Roland Nyama Nürnberg Falcons BC 21.10.21, 11:08 Uhr Folgen Vor dem Gastspiel bei @rastavechta spricht Roland Nyama im Kurzinterview über den wichtigen Heimsieg gegen @team-ehingen-urspring und blickt voraus auf die Partie im RASTA Dome an diesem Wochenende. Die Partie des 6. Spieltags in der @barmer-2-basketball-bundesliga gibt es LIVE auf @sportdeutschlandtv . BasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProATEAM EHINGEN URSPRINGRASTA Vechta II