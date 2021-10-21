"Wir sind zurück in der richtigen Spur" - Kurzinterview mit Roland Nyama

Vor dem Gastspiel bei @rastavechta spricht Roland Nyama im Kurzinterview über den wichtigen Heimsieg gegen @team-ehingen-urspring und blickt voraus auf die Partie im RASTA Dome an diesem Wochenende. Die Partie des 6. Spieltags in der @barmer-2-basketball-bundesliga gibt es LIVE auf @sportdeutschlandtv .