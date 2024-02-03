ProA: Uni Baskets Münster vs. Nürnberg Falcons BC Uni Baskets Münster 03.02.24, 18:10 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Uni Baskets Münster vs. Nürnberg Falcons BC aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA vom 18. Spieltag am 03.02.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @uni-baskets-muenster @nuernberg-falcons-bcBasketballUni Baskets MünsterNürnberg Falcons BCBARMER 2. Basketball BundesligaUni Baskets Münster ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.