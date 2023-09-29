ProA: Uni Baskets Münster vs. Phoenix Hagen Uni Baskets Münster 29.09.23, 17:35 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Uni Baskets Münster vs. Phoenix Hagen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 1. Spieltag am 29.09.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @uni-baskets-muenster @phoenix-hagenBasketballUni Baskets MünsterPhoenix HagenBARMER 2. Basketball BundesligaUni Baskets Münster ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.