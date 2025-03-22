ProA: Uni Baskets Münster vs. EPG Guardians Koblenz Uni Baskets Münster 22.03.25, 18:12 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Uni Baskets Münster vs. EPG Guardians Koblenz aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 29. Spieltag am 22.03.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @uni-baskets-muenster @epgbasketskoblenzBasketballUni Baskets MünsterEPG Baskets KoblenzBARMER 2. Basketball BundesligaUni Baskets Münster ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.