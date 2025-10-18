ProA: Uni Baskets Münster vs. VfL SparkassenStars Bochum Uni Baskets Münster 18.10.25, 17:40 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Uni Baskets Münster vs. VfL SparkassenStars Bochum aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 18.10.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @uni-baskets-muenster @sparkassenstars-bochumBasketballUni Baskets MünsterVfL SparkassenStars BochumBARMER 2. Basketball BundesligaUni Baskets Münster ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.