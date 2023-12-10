ProA: Uni Baskets Münster vs. Eisbären Bremerhaven Uni Baskets Münster 10.12.23, 13:10 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Uni Baskets Münster vs. Eisbären Bremerhaven aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA vom 11. Spieltag am 10.12.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @uni-baskets-muenster @eisbaerenbremerhavenBasketballUni Baskets MünsterEisbären BremerhavenBARMER 2. Basketball BundesligaUni Baskets Münster ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.