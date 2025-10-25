ProA: PS Karlsruhe Lions vs. Uni Baskets Münster PS Karlsruhe LIONS 25.10.25, 17:10 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels PS Karlsruhe Lions vs. Uni Baskets Münster aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 25.10.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @ps-karlsruhe-lions @uni-baskets-muensterBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAPS Karlsruhe LIONSUni Baskets MünsterPS Karlsruhe LIONS ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.