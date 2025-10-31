ProA: SBB Baskets Wolmirstedt vs. Phoenix Hagen SBB Baskets Wolmirstedt 31.10.25, 18:15 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels SBB Baskets Wolmirstedt vs. Phoenix Hagen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 31.10.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @sbbbasketswolmirstedt @phoenix-hagenBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAPhoenix HagenBARMER 2. Basketball BundesligaSBB Baskets Wolmirstedt ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.