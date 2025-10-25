ProA: Phoenix Hagen vs. BBC Bayreuth Phoenix Hagen 25.10.25, 16:30 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Phoenix Hagen vs. BBC Bayreuth aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA am 25.10.2025, Sendestart: 18.30 Uhr. Kommentator: Johannes Hülstrung, Co-Kommentator: Nils Longerich, Experte: Timothy Judtka. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @phoenix-hagen @medikamente-per-klick-bayreuthBasketballPhoenix HagenMedikamente per Klick BayreuthBARMER 2. Basketball BundesligaPhoenix Hagen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.