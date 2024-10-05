ProA: BBC Bayreuth vs. Phoenix Hagen Medikamente per Klick Bayreuth 05.10.24, 16:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels BBC Bayreuth vs. Phoenix Hagen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 3. Spieltag am 10.05.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @medikamente-per-klick-bayreuth @phoenix-hagenBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAMedikamente per Klick BayreuthPhoenix HagenMedikamente per Klick Bayreuth ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.