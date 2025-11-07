ProA: Phoenix Hagen vs. EPG Baskets Koblenz Phoenix Hagen 07.11.25, 18:00 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Phoenix Hagen vs. EPG Baskets Koblenz aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA am 07.11.2025, Sendestart: 19 Uhr. Kommentator: Johannes Hülstrung, Co-Kommentator: Robin Gieseck, Experte: Ralf Risse. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @phoenix-hagen @epgbasketskoblenzBasketballEPG Baskets KoblenzBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABARMER 2. Basketball BundesligaPhoenix Hagen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.