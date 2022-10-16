ProA: Phoenix Hagen vs. RASTA Vechta | Block und Lay-up Grayson Murphy Phoenix Hagen 16.10.22, 18:26 Uhr Folgen Highlight aus dem Video-Livestream des Basketballspiels Phoenix Hagen vs. RASTA Vechta in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA vom 3. Spieltag am 15.10.2022. Kommentator: Johannes Hülstrung. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @phoenix-hagen @rasta-vechta #basketball #proa #barmer2basketballbundesligaBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABARMER 2. Basketball BundesligaBARMER 2. Basketball Bundesliga ProA