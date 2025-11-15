ProA: Phoenix Hagen vs. Bayer Giants Leverkusen Phoenix Hagen 15.11.25, 17:30 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Phoenix Hagen vs. Bayer Giants Leverkusen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA am 15.11.2025, Sendestart: 18.30 Uhr. Kommentator: Johannes Hülstrung, Co-Kommentator: Ralf Risse, Experte: Robin Gieseck. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @phoenix-hagen @bayer-giants-leverkusenBasketballPhoenix HagenBayer Giants LeverkusenBARMER 2. Basketball BundesligaPhoenix Hagen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.