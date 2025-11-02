ProA: Nürnberg Falcons BC vs. Eisbären Bremerhaven Nürnberg Falcons BC 02.11.25, 13:50 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Nürnberg Falcons BC vs. Eisbären Bremerhaven aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 02.11.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @nuernberg-falcons-bc @eisbaerenbremerhavenBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProANürnberg Falcons BCEisbären BremerhavenNürnberg Falcons BC ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.