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ProA: Nürnberg Falcons BC vs. Eisbären Bremerhaven

Nürnberg Falcons BC
Nürnberg Falcons BC

Video-Livestream des Basketballspiels Nürnberg Falcons BC vs. Eisbären Bremerhaven aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 02.11.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @nuernberg-falcons-bc @eisbaerenbremerhaven

BasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProANürnberg Falcons BCEisbären Bremerhaven
Nürnberg Falcons BC ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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