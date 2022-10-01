ProA: Kreuser schließt das Viertel mit einem schönen 3er-Buzzerbeater Nürnberg Falcons BC 02.10.22, 10:37 Uhr Folgen Highlight-Video des Basketballspiels Nürnberg Falcons BC vs. RÖMERSTROM Gladiators Trier aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 1. Spieltag am 01.10.2022. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @nuernberg-falcons-bc @roemerstrom-gladiators-trier #basketball #proa #barmer2basketballbundesligaBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAVET-CONCEPT Gladiators TrierBARMER 2. Basketball Bundesliga