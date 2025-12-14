ProA: Nürnberg Falcons BC vs. Artland Dragons Nürnberg Falcons BC 14.12.25, 15:30 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Nürnberg Falcons BC vs. Artland Dragons aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 14.12.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @nuernberg-falcons-bc @artland-dragonsBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProANürnberg Falcons BCArtland DragonsNürnberg Falcons BC ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.