ProB Nord: Seawolves Academy vs. Gartenzaun24 Baskets Paderborn Seawolves Academy 11.01.25, 16:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Seawolves Academy vs. Gartenzaun24 Baskets Paderborn aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB Nord vom 14. Spieltag am 11.01.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @seawolves-academy @gartenzaun24-baskets-paderborn #seawolves #academy #rostock #gartenzaun24 #baskets #paderborn #basketball #barmer2basketballbundesliga #prob #probnordBasketballPaderborn BasketsBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABARMER 2. Basketball BundesligaSeawolves Academy ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.